دوري NBA – انطلاقة ليكرز المميزة مستمرة.. وفوز مثير لـ كليبرز على دنفر

واصل لوس أنجلوس ليكرز انطلاقة الرائعة في دوري كرة السلة الأمريكية NBA بقيادة نجمه ليبرون جيمس.

وفاز ليكرز في ثاني مبارياته في الدوري على سكرامنتو كينجز بنتيجة 131-127 ليتصدر ترتيب القسم الغربي للدوري من البداية.

وسجل ليبرون جيمس خلال المباراة 32 نقطة وأكمل 10 تمريرات مساعدة و14 متابعة.

كما سجل أنتوني ديفيز نجم ليكرز 31 نقطة وأكمل 9 متابعات.

فينيكس صنز × دالاس مافريكس

في مباراة أخرى فاز فينيكس صنز بقيادة نجمه الأسطورة كيفين دورانت على دالاس مافريكس بنتيجة 114-102.

ورغم تألق لوكا دونشيتش نجم دالاس إلا أن فريقه لم يستطع تحقيق الفوز على رفاق كيفين دورانت.

وسجل لوكا خلال المباراة 40 نقطة وأكمل 10 متابعات، و4 تمريرات مساعدة.

أما كيفين دورانت نجم فينيكس صنز سجل 31 نقطة وأكمل 9 متابعات.

لوس أنجلوس كليبرز × دنفر ناجيتس

في قمة مباريات الليلة فاز لوس أنجلوس كليبرز على دنفر ناجيتس بنتيجة 109-104 في مباراة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة.

وخلال المباراة سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر وأفضل لاعب في NBA الموسم الماضي 41 نقطة، وأكمل 9 متابعات.

بينما سجل جيمس هاردن نجم كليبرز 23 نقطة وأكمل 16 تمريرة حاسمة.

بوسطن سيلتيكس × ديترويت

أما بوسطن سيلتيكس حامل لقب الدوري واصل انطلاقته المميزة وفاز للمباراة الثالثة على التوالي، وهذه المرة على ديترويت بيستوينز بنتيجة 124-118.

وسجل جايسون تايتوم نجم بوسطن 37 نقطة في المباراة، كما سجل زميله جيلين براون 24 نقطة.

في مباراة أخرى حقق كليفلاند كافاليرز الفوز الثالث على التوالي له في بداية الموسم بعدما هزم واشنطن ويزاردز بنتيجة 135-116.

وتألق دونفان ميتشيل نجم كليفلاند وسجل 30 نقطة وأكمل 5 تمريرات مساعدة.

الترتيب

ويتصدر كليفلاند كافاليرز ترتيب القسم الشرقي من الدوري بـ3 انتصارات ويليه بوسطن سيلتيكس بـ3 انتصارات أيضا، ثم أتالانتا هوكس بعدما حقق الفوز مرتين.

وفي القسم الغربي يتصدر لوس أنجلوس ليكرز الترتيب بـ3 انتصارات يليه كل من أوكلاهوما سيتي ونيو أورليانز وجولدن ستيت واريورز بانتصارين لكل منهم.