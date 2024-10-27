دوري المحترفين - المنصورة يخسر للمباراة الرابعة على التوالي.. والمقاولون يواصل نتائجه الرائعة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 17:37

كتب : رضا السنباطي

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

واصل المنصورة نتائجه المخيبة بالخسارة من الترسانة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

المنصورة خسر المباراة الرابعة على التوالي ليستمر بدون أي نقطة منذ بداية الدوري.

المباراة كانت هي الأولى لأيمن المزين كمدرب للمنصورة.

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سجل هدف الترسانة الوحيد في المباراة حارس مرمى المنصورة بالخطأ في مرماه بالدقيقة العاشرة بعد عرضية من أحمد عبد الرازق.

وتعرض حمودي شتا لاعب المنصورة للطرد بالحصول على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

على جانب آخر واصل المقاولون العرب نتائجه المميزة بالفوز على المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل.

وسجل تشارلس باسي هدف المقاولون الوحيد في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ورفع رصيد ذئاب الجبل لـ 10 نقاط في الصدارة.

وتعادل منتخب السويس مع سبورتنج بدون أهداف.

وفاز أبو قير للأسمدة على طنطا بهدف دون رد، ورفع رصيده لـ 7 نقاط.

أحرز إبراهيم جلال هدف فوز أبو قير في الدقيقة 65 مستغلا عرضية من الجانب الأيمن.

ويبتقى مباراة واحدة باليوم الأول من الجولة الرابعة ستقام بعد قليل بين راية وكهرباء الإسماعيلية.

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