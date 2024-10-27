لعدم سداد المديونية.. النجوم يطالب بوقف منح الترخيص لنادي الإسماعيلي

اتخذ نادي النجوم كافة الإجراءات التي تمنع منح نادي الإسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري هذا الموسم.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري مساء الأربعاء لموسم 2024 - 2025.

وجاء بيان نادي النجوم كالآتي:

"صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بأن النادي قد اتخذ كافة الإجراءات التي تمنع منح نادي الإسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

"وذلك لعدم قيام نادي الإسماعيلي بسداد المديونية المعلقة على النادي الإسماعيلي منذ صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 21 فبراير 2021 وما أعقبها من أحكام وقرارات مؤيدة".

"يتمسك نادي النجوم بتطبيق قواعد منح الترخيص طبقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، التي تنص على عدم منح الترخيص لأي ناد مدان لنادي آخر بحكم نهائي وبات كأحد أهم المعايير التي حددها فيفا للحصول على الترخيص".

"يهيب نادي النجوم بسرعة إصدار قرار وقف الترخيص للنادي الإسماعيلي تنفيذا للوائح والقوانين".

"كما يهيب نادي النجوم بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل تأكيدا على الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المصرية والقارية والدولية الخاصة بهذا الشأن".

"منع قيام أي جهة تابعة لإشراف الوزارة من القيام بتدابير أخرى تهدف إلى إنكار العدالة أمام نادي النجوم، استنادا على مسؤولية الوزارة تجاه كل الأندية وتجاه سمعة الرياضة وقدرتها على إرثاء مباديء العدالة بين جميع منتسبيها".

ويأتى شكوى نادي النجوم ضد الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق.