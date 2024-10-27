كأس إنتركونتينينتال - نادي العين يوضح آلية توزيع تذاكر جماهيره لمواجهة الأهلي

أوضح نادي العين آلية تنظيم وتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره في مباراة الأهلي المصري في كأس إنتر كونتينينتال.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي بطولة إنتر كونتينينتال في استاد القاهرة يوم الثلاثاء.

وذكر النادي الإماراتي أن كل مشجع سيحضر المباراة عليه أولا التسجيل عبر رابط مكتب شؤون الجماهير، من أجل حصر الاعداد وإنشاء قاهدة بيانات لجماهير العين المتواجدة في القاهرة للتنسيق والتواصل.

أما الخطوة الثانية فهي استلام التذاكر في أحد فنادق مدينة نصر، في مواعيد محددة.

ولفت النادي الإماراتي إلى أن كل مشجع سيحصل على تذكرة واحدة فقط.

وأكد ما ذكره النادي الأهلي بأن جماهير العين ستدخل ملعب المباراة بموجب جواز السفر والإقامة.

قبل ساعات، أعلن النادي الأهلي عن عدد المقاعد المخصصة لجماهير العين خلال المباراة التي ستجمع بين الطرفين.

وأشار الأهلي إلى أنه قد خصص 2170 مقعدا لجماهير العين التي ستحضر المباراة، بالإضافة إلى 300 مقعد في الدرجة الأولى ومثلهم بالمقصورة الأمامية، كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين.

وخاطب الأهلي السلطات المصرية للسماح لجماهير العين بدخول المباراة بموجب جواز السفر والإقامة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دور