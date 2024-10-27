انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(1) الترسانة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المنصورة ضد الترسانة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

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نهاية المباراة بفوز الترسانة بهدف دون مقابل.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. جووول أول للترسانة عن طريق حارس مرمى المنصورة بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري المحترفين المنصورة الترسانة
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