انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(1) الترسانة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المنصورة ضد الترسانة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

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نهاية المباراة بفوز الترسانة بهدف دون مقابل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. جووول أول للترسانة عن طريق حارس مرمى المنصورة بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل