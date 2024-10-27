متاعب ريال مدريد تتزايد.. إصابة ثنائي الدفاع في الكلاسيكو

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

تزايدت متاعب ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها على يد غريمه برشلونة في ملعب سنتياجو برنابيو، حين أصيب ثنائي الدفاع أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز خلال اللقاء.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وكشفت جريدة ماركا أن أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز أنهيا مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بمشاكل عضلية.

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وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يخضعا لفحوصات طبية يوم الأحد.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فالنسيا في الجولة 12 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

مباراة الكلاسيكو كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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