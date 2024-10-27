كأس إنتركونتينينتال - وفد من الأهلي لاستقبال بعثة العين في مطار القاهرة

كشف النادي الأهلي عن تشكيل وفد من مجلس الإدارة لاستقبال بعثة فريق العين الإماراتي في مطار القاهرة.

ويحل العين ضيفا على الأهلي مساء بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وكشف النادي الأهلي عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بتشكيل وفد لاستقبال البعثة.

ويضم الوفد كل من محمد سراج ومحمد الجارحي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

وتصل بعثة العين إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأحد بصالة كبار الزوار.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب العين ونجح الفريق الإماراتي في حسمها والتأهل.

وتأهل العين ليواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.