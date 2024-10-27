كأس إنتركونتينينتال - الأهلي يعلن دخول جماهير العين بجواز السفر.. وعدد المقاعد المخصصة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن عدد المقاعد المخصصة لجماهير العين خلال المباراة التي ستجمع بين الطرفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتينينتال على استاد القاهرة.

وأشار الأهلي إلى أنه قد خصص 2170 مقعد لجماهير العين التي ستحضر المباراة، بالإضافة إلى 300 مقعد في الدرجة الأولى ومثلهم بالمقصورة الأمامية، كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين.

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وخاطب الأهلي السلطات المصرية للسماح لجماهير العين بدخول المباراة بموجب جواز السفر والإقامة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين إنتركونتينينتال
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