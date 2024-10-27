رابطة الدوري الاسباني توضح خطواتها القضائية بعد العنصرية في الكلاسيكو

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا تدين فيه العنصرية التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت بعض التقارير الإسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة الشاب تعرض لإهانات عنصرية خلال المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 4-0 في سنتياجو برنابيو.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني في بيان جاء على النحو التالي:

في ضوء الأحداث التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة حيث لوحظ سلوك عنصري لا يطاق، ستقوم الرابطة على الفور بالإبلاغ عن الإهانات والإيماءات العنصرية التي تلقاها لاعبي برشلونة في قسم جرائم الكراهية بالشرطة الإسبانية، وكذلك إبلاغ المدعي العام لوحدة جرائم الكراهية والتمييز في مكتب المدعي العام للدولة.

تدين لاليجا بشدة الحوادث التي وقعت في سانتياجو بيرنابيو وتظل حازمة في التزامها بالقضاء على أي نوع من السلوك العنصري والكراهية داخل وخارج الملاعب. لا يوجد مكان لهذه الآفة في الرياضة.

وجاء ذلك بعد البيان الذي أصدره نادي ريال مدريد يدين فيه العنصرية التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأفاد ريال مدريد في بيان جاء على النحو التالي:

يدين نادي ريال مدريد بشكل قاطع أي نوع من السلوك الذي يشمل العنصرية أو الكراهية أو العنف في كرة القدم والرياضة، كما يشجب بشدة الإهانات التي نطق بها بعض المشجعين في إحدى زوايا الملعب خلال لقاء برشلونة.

لقد فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد مرتكبي هذه التصرفات الخسيسة، من أجل بدء الخطوات التأديبية والقضائية المناسبة.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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