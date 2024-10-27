مانشيني: تنازلت عن 60% من الشرط الجزائي بعقدي مع المنتخب السعودي

أوضح الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية السابق أنه تنازل عن جزء كبير من قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس إنهاء عقد مانشيني بالتراضي، قبل أن يعلن اسم خليفته وهو الفرنسي هيرفي رينارد.

وقال مانشيني في تصريحات لجريدة الاقتصادية السعودية: "تنازلت عن أكثر من نصف قيمة الشرط الجزائي في عقدي كمدرب للمنتخب السعودي".

ورفض مانشيني الكشف عن قيمة المبلغ المالي، لكنه كشف أنه "يتراوح بين 60 و70% من إجمالي قيمة الشرط الجزائي".

يذكر أن العقد الذي وقع عليه مانشيني مع منتخب السعودية في أغسطس 2023 كان يمتد حتى 2027.

وكشفت تقارير إيطالية قيمة المبالغ التي حصل عليها روبرتو مانشيني من أجل إنهاء تعاقده مع منتخب السعودية.

ورحل مانشيني عن تديرب منتخب السعودية بعد تراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم دفع 50 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع روبرتو مانشيني الممتد حتى 2027.

المدرب المتوج بلقب يورو 2020، قاد منتخب السعودية في 18 مباراة، حقق خلالهم 7 انتصارات و6 تعادلات وخسر 5 مباريات.

قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب من جديد.

وقال رينارد في فيديو الإعلان عن عودته: "لم أكن أنوي الرحيل ولكن حين يطرق وطنك بابك لا يمكنك الرفض".

وأضاف "قصتي مع السعودية لم تنتهِ بعد".

وكان رينارد قد اتجه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، قبل أن يعود للأخضر من جديد.

وتولى رينارد قيادة السعودية منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وحققا معا الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعود المدرب الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو الذي أقيل لتراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادلت السعودية مع البحرين في الجولة الثالثة للتصفيات، بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد، وهذا التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.