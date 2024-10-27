أنشيلوتي: خسرنا 4-0 من برشلونة سابقا وفزنا بالدوري ودوري أبطال أوروبا

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 13:15

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لعب بشكل جيد خلال أول 60 دقيقة ضد برشلونة رغم الهزيمة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم أنهم سيلعبون بدفاع متقدم وكنا قريبين من استغلال ذلك وأتيتح لنا 3 أو 4 فرص أمام المرمى ولكننا كنا بحاجة إلى المزيد من الدقة".

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وواصل "لم أندم على الطريقة التي لعبنا بها، لقد صنعنا الفرص ومبابي كان متسللا بفوارق بسيطة، فكرتنا كانت الضغط بقوة وفعلنا ذلك لمدة 60 دقيقة، هذه لحظة صعبة كالمعتاد عندما تخسر خاصة بعد سلسلة طويلة من اللا هزيمة".

وأكمل "النتيجة لا تعكسر ما حدث على أرض الملعب، لم نستغل الفرص وهم سجلوا وحتى الهدف الأول كان اللعب متكافئ وحتى كنا نصنع فرص أكثر، لعبنا بخطة 4-4-2 وأعتقد أننا طبقناها جيدا بالشوط الأول".

وشدد "برشلونة حصل على 65 حالة تسلل قبل المباراة كنا نعرف ذلك ولكننا حصلنا على 4 فرص أمام المرمى ولم نسجل".

وأضاف "الخسارة مؤلمة لأنهم الفريق المتصدر ولهذا هي أصعب، والأمر مختلف عما حدث في ليل لأننا لعبنا يومها بشكل سيء، هنا النتيجة صعبة ولكن لأننا خاطرنا".

واستمر "أنا قلق بسبب الهزيمة ويجب أن نقف على أقدامنا سريعا، حتى مع الأخطاء التي ارتكبناها بالشوط الثاني، لقد خسرنا 4-0 من قبل ضد برشلونة ولكن فزنا بالدوري ودوري أبطال أوروبا وسنواصل المنافسة بنفس الطريقة لأننا لسنا بعيدين عن ما حققناه بالموسم الماضي".

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، وللمفارقة كان ريال مدريد من أوقف سلسلة برشلونة، كما منع برشلونة الليلة معادلة سلسلته.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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