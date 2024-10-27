ريال مدريد يدين العنصرية في لقاء الكلاسيكو.. ويعد بخطوات تأديبية وقضائية

أصدر نادي ريال مدريد بيانا يدين فيه العنصرية التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وذكرت بعض التقارير الإسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة الشاب تعرض لإهانات عنصرية خلال المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 4-0 في سنتياجو برنابيو.

وأفاد ريال مدريد في بيان جاء على النحو التالي:

يدين نادي ريال مدريد بشكل قاطع أي نوع من السلوك الذي يشمل العنصرية أو الكراهية أو العنف في كرة القدم والرياضة، كما يشجب بشدة الإهانات التي نطق بها بعض المشجعين في إحدى زوايا الملعب خلال لقاء برشلونة.

لقد فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد مرتكبي هذه التصرفات الخسيسة، من أجل بدء الخطوات التأديبية والقضائية المناسبة.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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