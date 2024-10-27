اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب أمريكا المفتوحة

توج الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وتعبتبر بطولة أمريكا المفتوحة أحد أعرق البطولات الكبرى في عالم الاسكواش.

وتوجت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز بأول بطولة لها هذا الموسم بعد التغلب على نور الشربيني.

وفازت نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

ذلك هو اللقب الرابع لنوران جوهر ببطولة أمريكا المفتوحة بعد نسخة 2019 و2021 و2022.

وكانت نور الشربيني قد توجت بلقب نسخة العام الماضي.

أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج لاعب وادي دجلة في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2019.

وتغلب فرج على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 38 دقيقة.

وكان فرج قد حصد نسختي 2017 و2019، بينما دييجو إلياس توج بنسخة 2022 بعد إصابة علي فرج في النهائي.