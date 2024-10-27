أبو علي: المصري سيلعب على ملعبه العام المقبل.. وخطوة استثمارية ورسالة للجماهير

كشف كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن خوض مباريات الفريق العام المقبل على ملعبه في بورسعيد.

ويسابق النادي المصري الزمن من أجل إنهاء استاد المصري الجديد في بورسعيد.

وقال كامل أبو علي رئيس النادي المصري عبر قناة المحور: "المباريات ستكون مضغوطة هذا الموسم خاصة مع نهاية الموسم في شهر مايو، لذلك علينا التركيز والاستقرار".

وكشف "استاد المصري سيكون بنسبة 70% مما اقترحناه، لكنني غير راض عن درجة التنفيذ وأراها بطيئة جدا".

وشدد "لا يوجد مفر عن خوض مباريات العام المقبل في بورسعيد على ملعبنا وهذا ما نعمل عليه من الآن".

وتابع "تم تشكيل لجنة من أجل جمع الاشتراكات الخاصة ببيع أماكن لمقاعد في الملعب مع افتتاحه".

وواصل أبو علي "الفترة الحالية هي أقرب فرصة لتحقيق مشروع الحلم بعد اجتماع مع محافظ بورسعيد، وخلال 3 أسابيع سيتم تقديم رسومات المشروع بالكامل".

كما أوضح رئيس المصري "لن يكون هناك أي عائق للعب على ملعبنا بعد انتهائه، فيفا نفسه لن يسمح إطلاقا حرمان فريق من ملعبه لمدة 14 عاما لكننا وافقنا على سير الأمور بشكل ودي".

ووجه رئيس المصري رسالة لجماهير ناديه "نحزن بسبب الخسارة وهذا طبيعي لكن يجب أن نتقبل هذا لأنه وارد في كرة القدم، ونكون على قدر المستوى بالأخلاق والتربية حتى لا يفكر أحد أبدا في لعبنا خارج ملعبنا أو توقيع غرامات علينا".

واختتم أبو علي تصريحاته "أقدر حب الناس ودعمهم وأطمئنهم أنه لا يوجد شيء ينفذ بالخطأ، أفعل كل شيء من أجل مصلحة الدولة والنادي".

ويستهل المصري مشواره في مسابقة الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء.

وكان الفريق البورسعيدي قد أنهى مشواره الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الثالث.

ويلعب المصري هذا الموسم في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.