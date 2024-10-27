مارتينيز: الأمور لم تسر كما أردنا في الموسم الماضي.. ونتمنى الاستمرار على نفس الأداء

يرى إنيجو مارتينيز لاعب برشلونة أن الأمور كانت صعبة في بداية المباراة ضد ريال مدريد قبل أن يعود الفريق لتمالك نفسه.

إينيجو مارتينيز النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال مارتينيز للصحفيين عقب المباراة: "في أول 15 أو 20 دقيقة كانت الأمور صعبة ضد ريال مدريد وهذا منطقي ولكننا مررنا من ذلك وقدم الفريق أداء جيد".

وواصل "نمر بفترة جيدة ونتمنى أن تستمر، سيطرنا على الكرة ضد ريال مدريد ونفذوا هم الهجمات المرتدة بشكل جيد ولكننا كنا جيدين في التنظيم على خط واحد".

وتابع "لقد حظيت بفترة إعداد جيدة والمدرب يثق بي، كان هناك بعض المباريات في الموسم الماضي لم تسر فيها الأمور بالطريقة التي أردناها ولم نحقق سلسلة فوز متتالي ولكننا الآن مستمتعين بما نقدمه في الدفاع والهجوم".

وأضاف "في البداية كنا منزعجين بسبب التحكيم ثم ركزنا على أنفسنا ومن تلك اللحظة بدأنا العمل".

ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 6 نقاط.