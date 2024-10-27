أحمد سليمان: صنعنا فريقا كبيرا لـ الزمالك.. وأفضل أهداف في الأهلي من شيكابالا

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالفريق الحالي رغم خسارة السوبر المصري.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وخسر الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "بالنسبة لتسلل سيف الجزيري دعنا نتحدث عن الفنيات، ومن يريد أن يعرف الإجابة هل تسلل أم لا يشاهد الهدف من خلف زيزو وهناك الكثير من الفيديوهات".

وتابع "عد خطوات زيزو ورامي ربيعة ستجد أن زيزو تقدم 4 خطوات مقابل 2 لربيعة وبتلك الطريقة من أخذ الوقت الأكبر؟ لكن رغم ذلك لم نعترض ونبارك للنادي الأهلي".

وأضاف سليمان "بيراميدز أثبت وجوده في الشرق الأوسط، بطل كأس مصر ويتواجد في دوري الأبطال، سيراميكا كليوباترا أيضا دعم صفوفه بشكل قوي وأرهق الأهلي في السوبر".

وشدد "صنعنا فريقا محترما للزمالك، وواجهنا الأهلي 4 مرات كنا ندا والأقرب للفوز في المواجهات".

أما عن حال محمود شيكابالا بعد إهدار ركلة الترجيح أوضح "هو نجم كبير وتعرض للكثير من المواقف وشيء وارد إهدار ركلة ترجيح وهذا حدث مع نجوم مثل رونالدو".

وواصل "شيكابالا مستوعب بشكل كبير ما حدث ويقود الفريق بطريقة جيدة وكان له دور كبير في الطائرة بالتحدث مع اللاعبين".

واختتم سليمان تصريحاته "لا أريد الحديث كمسؤول ما إذا كان هذا دور شيكابالا في ركلات الترجيح أم لا، هناك من أهدر قبله سواء في الزمالك أو الأهلي، وأفضل أهداف سُجلت في الأهلي كانت من شيكابالا".