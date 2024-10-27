مواعيد مباريات الأحد 27 أكتوبر 2024.. قمة إنجليزية وأخرى إيطالية

يشهد اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 عددا من المباريات الهامة في مختلف الدوريات.

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الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة التاسعة في تمام الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحل توتنام ضيفا على كريستال بالاس في الخامسة مساء أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة نارية عندما يستضيف أرسنال فريق ليفربول في السابعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق يوفنتوس ضمن منافسات الجولة التاسعة في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

بينما يحل روما ضيفا على فيورنتينا في دربي العاصمة الساعة الحادية عشر إلا ربع، ويذاع على نفس القناة.

الدوري الفرنسي

يستضيف مارسيليا فريق باريس سان جيرمان في قمة منافسات المسابقة الساعة الحادية عشر إلا ربع.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

المحترفون

يستضيف فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي نظيره السد في الخامسة والنصف مساء ضمن مباريات الدوري القطري.

كما يستضيف فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق موناكو في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بينما في نفس التوقيت يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على ستراسبورج بالدوري الفرنسي.

وأخيرا في الدوري الألماني فيحل فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضيفا على يونيون برلين في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كرة سلة

تستهل سيدات الأهلي مشوارهن في منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية في تمام الخامسة مساء.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام جي كيه إل دولفين الأوغندي في تمام الخامسة مساء.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة السلة على يوتيوب.