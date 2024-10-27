ليفاندوفسكي: فليك كان يجب أن يقفز أعلى قليلا.. ولم نحقق شيئا بعد

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 03:37

كتب : FilGoal

هدف ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

أبدى روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة سعادته بالفوز الكبير والتسجيل أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سعيد بتسجيل الهدفين والطريقة التي لعبنا بها. كان أسبوعا مذهلا".

وأضاف نفكر في المباراة القادمة بالفعل ولكن اعتقد أننا يمكننا الاحتفال ليومين خاصة بسبب الطريقة التي لعبنا بها".

أخبار متعلقة:
يامال: لاعبو ريال مدريد لم يعلموا أن لدي قدم يمنى بالأرقام.. كيف قهرت مصيدة فليك نفاثات ريال مدريد في الكلاسيكو تسلل 8 مرات.. ماذا قدم مبابي في الكلاسيكو الأول "لا قادة في الملعب أو خارجه".. غضب كبير من موقف لاعبي ريال مدريد بعد الكلاسيكو

وعن تقليد المدرب هانزي فليك له في الهدف الثاني بالرأس وبسؤاله عما إذا كان ليسجل لو كان مكانه قال:" أعتقد أنه كان يجب أن يقفز أعلى قليلا".

وأكمل "لا أريد الحديث عن الفوز بالألقاب الآن. يجب أن نسير خطوة تلو الأخرى، وبالتأكيد الفوز هنا في سانتياجو بيرنابيو يساعدنا كثيرا في المستقبل ولكن لا يزال علينا العمل فلم نحقق شيئا بعد".

وعن تألقه تحت قيادة فليك قال: "ما فعله استثنائي ولكني لست وحدي. جميع اللاعبين يشعرون بالراحة مع فليك وقد أظهرنا ذلك. نحن نفهم بعضنا البعض جيدا وأحيانا حتى بدون كلمات".

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
نرشح لكم
يامال: لاعبو ريال مدريد لم يعلموا أن لدي قدم يمنى بالأرقام.. كيف قهرت مصيدة فليك نفاثات ريال مدريد في الكلاسيكو تسلل 8 مرات.. ماذا قدم مبابي في الكلاسيكو الأول "لا قادة في الملعب أو خارجه".. غضب كبير من موقف لاعبي ريال مدريد بعد الكلاسيكو أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60 فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد
أخر الأخبار
أحمد سليمان يكشف مستجدات ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: فليك كان يجب أن يقفز أعلى قليلا.. ولم نحقق شيئا بعد 4 ساعة | الدوري الإسباني
يامال: لاعبو ريال مدريد لم يعلموا أن لدي قدم يمنى 4 ساعة | الدوري الإسباني
بالأرقام.. كيف قهرت مصيدة فليك نفاثات ريال مدريد في الكلاسيكو 4 ساعة | الدوري الإسباني
تسلل 8 مرات.. ماذا قدم مبابي في الكلاسيكو الأول 4 ساعة | الدوري الإسباني
"لا قادة في الملعب أو خارجه".. غضب كبير من موقف لاعبي ريال مدريد بعد الكلاسيكو 4 ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60 6 ساعة | الدوري الإسباني
فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو 7 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة