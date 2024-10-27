ليفاندوفسكي: فليك كان يجب أن يقفز أعلى قليلا.. ولم نحقق شيئا بعد

أبدى روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة سعادته بالفوز الكبير والتسجيل أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سعيد بتسجيل الهدفين والطريقة التي لعبنا بها. كان أسبوعا مذهلا".

وأضاف نفكر في المباراة القادمة بالفعل ولكن اعتقد أننا يمكننا الاحتفال ليومين خاصة بسبب الطريقة التي لعبنا بها".

وعن تقليد المدرب هانزي فليك له في الهدف الثاني بالرأس وبسؤاله عما إذا كان ليسجل لو كان مكانه قال:" أعتقد أنه كان يجب أن يقفز أعلى قليلا".

وأكمل "لا أريد الحديث عن الفوز بالألقاب الآن. يجب أن نسير خطوة تلو الأخرى، وبالتأكيد الفوز هنا في سانتياجو بيرنابيو يساعدنا كثيرا في المستقبل ولكن لا يزال علينا العمل فلم نحقق شيئا بعد".

وعن تألقه تحت قيادة فليك قال: "ما فعله استثنائي ولكني لست وحدي. جميع اللاعبين يشعرون بالراحة مع فليك وقد أظهرنا ذلك. نحن نفهم بعضنا البعض جيدا وأحيانا حتى بدون كلمات".

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.