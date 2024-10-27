يامال: لاعبو ريال مدريد لم يعلموا أن لدي قدم يمنى

أبدى لامين يامال نجم برشلونة سعادته بالفوز الكبير والتسجيل أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وقال يامال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "نحن نرى أنفسنا كأفضل فريق في الوقت الحالي".

وعن الهدف الذي سجله قال: "لاعبو ريال مدريد لم يكونوا على علم بأن لدي قدم يمنى. يجب استخدامها عندما يكون الأمر ضروريا".

واختتم "في النهاية حصلنا على مجرد 3 نقاط إضافية في الدوري الإسباني".

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.