بالأرقام.. كيف قهرت مصيدة فليك نفاثات ريال مدريد في الكلاسيكو

نسق جنوني ودفاع متقدم للغاية ومخاطرة كبرى في مصيدة تسلل هانزي فليك مدرب برشلونة.. أمور كانت تشير التوقعات لتحطمها على صخرة سرعة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، ولكن هذا لم يحدث.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

قبل هذه المباراة، أوقع برشلونة منافسيه في الدوري الإسباني في مصيدة التسلل 65 مرة.

وبنهاية الكلاسيكو، ارتفع العدد الإجمالي إلى 77.

ريال مدريد احتسب ضده 12 تسللا فقط طوال الجولات الـ 10 الأولى من الدوري.

هذا العدد هو نفسه الذي تعرض له ريال مدريد في مباراة واحدة فقط، وهي الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقع الملكي في الفخ ذاته 8 مرات في الشوط الأول فقط، وبنهاية المباراة، وقع كيليان مبابي نجمه الأساسي 8 مرات في التسلل من أصل 12 للفريق كله.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.