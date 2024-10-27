تسلل 8 مرات.. ماذا قدم مبابي في الكلاسيكو الأول

لم تكن خير انطلاقة لنجم ريال مدريد كيليان مبابي في مواجهته الأولى ضد برشلونة بقميص الميرينجي.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

قبل الأهداف الأربعة، سجل مبابي في الشوط الأول ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

هذا التسلل كان ضمن 8 مرات وقع فيها كيليان ضحية لمصيدة البلوجرانا، من أصل 12 مرة للفريق كله.

وإليكم أرقام مبابي في الكلاسيكو الأول له:

التسديدات: 2

التسديدات على المرمى: 2

حالات التسلل: 8

لمس الكرة: 27 مرة

المراوغات الناجحة: 1 من 4

الحصول على الأخطاء: 0

فقد الاستحواذ: 9 مرات