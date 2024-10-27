"لا قادة في الملعب أو خارجه".. غضب كبير من موقف لاعبي ريال مدريد بعد الكلاسيكو

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 03:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - مبابي

أبدى إيدو أجيري مراسل برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير غضبه من تصرف لاعبي ريال مدريد عقب نهاية الكلاسيكو.

وقال أجيري في برنامجه: "لا يوجد قادة داخل أو خارج الملعب. لا يوجد لاعب واحد تحدث للإعلام عقب الخسارة".

ورفض جميع لاعبي الملكي الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عقب الخسارة الكبيرة على يد برشلونة.

واكتفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي بالحديث في المؤتمر الصحفي، ثم غادر الجميع.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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