أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على خسارة فريقه الكبيرة أمام برشلونة 4-0 في الكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لم نملك النجاعة وبرشلونة بادر بالتسجيل وأصبحنا نلعب مباراة مختلفة تماما".

وأضاف "وجدوا المساحات فحاولنا أن نجازف ونبحث عن الفرص ولكن استقبلنا العديد من الهجمات المرتدة".

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وأوضح "أتوجه بالشكر للجماهير لأنهم كانوا يشجعون الفريق حتى الدقيقة 90".

وأكمل "يجب أن نواصل العمل والكفاح ونبني على ما قدمناه خلال الـ 60 دقيقة الأولى حيث نافسنا بشكل جيد".

وتابع "علينا أن ننسى آخر 30 دقيقة والموسم طويل جدا ولا يجب أن نستسلم".

وواصل "علينا أن نتعلم من هذه الهزيمة وأعتقد أننا تعلمنا من آخر هزيمة تلقيناها في الدوري قبل هذه (42 مباراة بلا هزيمة)".

واختتم "سنحاول تقليص الفارق وسنواصل التحسن والتطور فيما هو قادم".

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، وللمفارقة كان ريال مدريد من أوقف سلسلة برشلونة، كما منع برشلونة الليلة معادلة سلسلته.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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