الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد

سجل لامين يامال لاعب برشلونة هدفا في ريال مدريد خلال مباراة كلاسيكو الأرض.

ويواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولأول مرة يسجل الجناح في مباراة الكلاسيكو.

وأحرز لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من رافينيا ثم سدد الإسباني مباشرة في مرمى أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يسجل في مباراة الكلاسيكو في عمر الـ17 عاما و105 يوما.

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حـــــــــــــــــــــــفلة



لامين يامال بالقدم اليمنى يرسل صاروخية في مرمى لونين 💥pic.twitter.com/9LyDnfYZAD — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2024

وسجل برشلونة 37 هدفا بعد أول 11 مباراة في الدوري الإسباني تحت قيادة هانز فليك ويعتبر أكثر مدرب يحرز فريقه أهداف في أول موسم له متخطيا زين الدين زيدان مع ريال مدريد 36 هدفا.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وخلال دقيقتين أحرز البولندي هدفين لبرشلونة، الأول في الدقيقة 54 بعدما انفرد بأندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بعد تمريرة رائعة من مارك كاسادو أنهاها ليفاندوفسكي بتسديدة أرضية.

وفي الدقيقة 56 ضرب ليفاندوفسكي للمرة الثانية برأسية بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا، فيما يأتي أقرب منافس له وهو أيوزي بيريز مهاجم فياريال في المركز الثاني بـ7 أهداف، أي أن ليفاندوفسكي يتقدم بضعف عدد الأهداف.

ولأول مرة يسجل ليفاندوفسكي في شباك ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وإجمالا، أحرز ليفاندوفسكي 10 أهداف مع جميع الفرق في شباك ريال مدريد خلال 16 مباراة.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 5 أهداف مع بوروسيا دورتموند، منهم سوبر هاتريك شهير في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

ومع بايرن ميونيخ سجل ليفاندوفسكي مرة واحدة في موسم 2016-2017 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع برشلونة أحرز ليفاندوفسكي مرتين في بطولة السوبر الإسباني في موسمي 2022-2023 و2023-2024.