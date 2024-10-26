"لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة الفرنسي هيرفي رينار لتدريب المنتخب من جديد.

وقال رينار في فيديو الإعلان عن عودته: "لم أكن أنوي الرحيل ولكن حين يطرق وطنك بابك لا يمكنك الرفض".

وأضاف "قصتي مع السعودية لم تنتهِ بعد".

وكان رينار قد اتجه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، قبل أن يعود للأخضر من جديد.

وتولى رينار قيادة السعودية منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وحققا معا الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعود المدرب الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو الذي أقيل لتراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم دفع 50 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع روبرتو مانشيني الممتد حتى 2027.

المدرب المتوج بلقب يورو 2020، قاد منتخب السعودية في 18 مباراة، حقق خلالهم 7 انتصارات و6 تعادلات وخسر 5 مباريات.

وتعادلت السعودية مع البحرين في الجولة الثالثة للتصفيات، بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد، وهذا التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

هيرفي رينار السعودية مانشيني
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