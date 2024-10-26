انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (0)-(4) برشلونة.. فوز كبير برباعية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-صفر

ق 86: جوووووووووووول رافينيا والرابع

ق 77: جووووووووووووول لامين يامال

ق 68: أوووووووووووووه ليفا يهدر مرة أخرى أمام المرمى

ق 67: أوووووووووه ليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى الخالي

ق 66: مبابي يسجل ولكن تسلل

ق 64: أووووووه مبابي يهدر فرصة خطيرة

ق 59: جوووووووووووول الثاني من ليفاندوفسكي

ق 54: جووووووووووول ليفاندوفسكي

ق 52: تسديدة من لامين يامال

نزول فرينكي دي يونج بدلا من فيرمن لوبيز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 29: جووووووووول مبابي والأول

ق 28: بيدري يسدد والحارس يتألق

ق 23: إصابة قوية لبيدري بعد تدخل من تشواميني

ق 22: فينيسيوس يهدر بغرابة

ق 21: تسديدة من رافينيا أعلى العارضة

ق 14: أووووووووووووه تصدي خرافي رغم التسلل

ق 13: يامال يهدر أمام المرمى بغرابة

ق 12: فرصة خطيرة جديدة من مبابي ولكن تسلل

ق 9: سقوط رافينيا مصابا بعد تدخل من ميليتاو

ق 2: فرصة خطيرة من مبابي وتسلل

انطلاق المباراة

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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