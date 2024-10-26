انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (0)-(4) برشلونة.. فوز كبير برباعية
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-صفر
ق 86: جوووووووووووول رافينيا والرابع
ق 77: جووووووووووووول لامين يامال
ق 68: أوووووووووووووه ليفا يهدر مرة أخرى أمام المرمى
ق 67: أوووووووووه ليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى الخالي
ق 66: مبابي يسجل ولكن تسلل
ق 64: أووووووه مبابي يهدر فرصة خطيرة
ق 59: جوووووووووووول الثاني من ليفاندوفسكي
ق 54: جووووووووووول ليفاندوفسكي
ق 52: تسديدة من لامين يامال
نزول فرينكي دي يونج بدلا من فيرمن لوبيز
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 29: جووووووووول مبابي والأول
ق 28: بيدري يسدد والحارس يتألق
ق 23: إصابة قوية لبيدري بعد تدخل من تشواميني
ق 22: فينيسيوس يهدر بغرابة
ق 21: تسديدة من رافينيا أعلى العارضة
ق 14: أووووووووووووه تصدي خرافي رغم التسلل
ق 13: يامال يهدر أمام المرمى بغرابة
ق 12: فرصة خطيرة جديدة من مبابي ولكن تسلل
ق 9: سقوط رافينيا مصابا بعد تدخل من ميليتاو
ق 2: فرصة خطيرة من مبابي وتسلل
انطلاق المباراة