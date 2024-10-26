كرة طائرة – مصطفى المنيري يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري

ترشح مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة المصري.

ويتواجد المنيري في قائمة عايدة إسماعيل التي تتنافس في انتخابات الكرة الطائرة.

وإليكم القائمة المرشحة بالكامل

عايدة إسماعيل – رئيس مجلس الإدارة

محمد صادق – نائب رئيس مجلس الإدارة

منى عبد الكريم – نائب رئيس مجلس الإدارة

حسين السرجاني – عضو مجلس إدارة

حاتم شعلان – عضو مجلس إدارة

مصطفى المنيري – عضو مجلس إدارة

هويدا شبل - عضو مجلس إدارة

حمد منصور - عضو مجلس إدارة

وسبق أن شغل المنيري منصب طبيب الزمالك ومنتخب مصر قبل تولي نفس المهمة في بيراميدز.

وتقام الانتخابات يوم 6 ديسمبر المقبل.