تشكيل برشلونة - لا تغيير في الكلاسيكو.. فليك يدفع بكتيبة سحق بايرن
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.
ودفع فليك بنفس التشكيل الذي فاز على بايرن ميونيخ 4-1 في دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - بيدري
خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات وخسارة وحيدة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وفقط هو وأتلتيكو مدريد (الرابع بـ 20 نقطة) بلا هزيمة حتى الآن في الدوري.
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