تشكيل برشلونة - لا تغيير في الكلاسيكو.. فليك يدفع بكتيبة سحق بايرن

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال هدف رافينيا - برشلونة ضد بايرن ميونيخ

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ودفع فليك بنفس التشكيل الذي فاز على بايرن ميونيخ 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

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حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات وخسارة وحيدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وفقط هو وأتلتيكو مدريد (الرابع بـ 20 نقطة) بلا هزيمة حتى الآن في الدوري.

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