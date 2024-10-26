التجربة الخامسة في إيطاليا.. سكاي: جنوى يقترب من ضم بالوتيلي

يقترب نادي جنوى من التعاقد مع ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن جنوى حجز موعدا للفحوصات الطبية.

وأفادت الشبكة أن الاتفاق بين الجريفوني والمهاجم الإيطالي على عقد حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما على راتب من 300-400 ألف يورو.

وتعتبر هذه التجربة هي الخامسة لبالوتيلي في إيطاليا.

وبدأ بالوتيلي مسيرته في إيطاليا في فريق لوميتزاني في 2006 بعد صعوده للفريق الأول ثم تعاقد معه إنتر في صيف نفس العام.

وضم إنتر بالوتيلي مقابل 360 ألف يورو لكن لعب في فريق الشباب.

والتجربة الثالثة لبالويتي في إيطاليا مع ميلان النادي الذي يشجعه منذ طفولته، ثم لعب في بريشا.

والتجربة الأخيرة والخامسة لبالوتيلي في إيطاليا مع مونزا في 2021.

ولعب بالوتيلي طوال مسيرته 495 مباراة وتمكن من تسجيل 210 هدفا وصنع 43 آخرين.