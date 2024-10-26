مارتن يول: أبارك لـ الأهلي "الأفضل في إفريقيا" الفوز بالسوبر المصري

وجه الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي، التهنئة للفريق الأحمر بعد الفوز بالسوبر المصري.

وكتب مارتن يول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك لـ الأهلي الفوز بكأس السوبر المصري، وحظ موفق في باقي المباريات لأفضل فريق في إفريقيا".

وتولى مارتن يول تدريب الأهلي في عام 2016 وكانت آخر تجربة تدريبية له.

وقاد المدرب البالغ من العمر 68 عاما، الأهلي وقتها للفوز ببطولة الدوري في موسم 2015-2016.

وخاض مارتن يول مع الأهلي 29 مباراة، حقق خلالها 18 مباراة وخسر 5 مرات وتعادل 6 مرات.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.