مارتن يول: أبارك لـ الأهلي "الأفضل في إفريقيا" الفوز بالسوبر المصري

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

مؤتمر مارتن يول

وجه الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي، التهنئة للفريق الأحمر بعد الفوز بالسوبر المصري.

وكتب مارتن يول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك لـ الأهلي الفوز بكأس السوبر المصري، وحظ موفق في باقي المباريات لأفضل فريق في إفريقيا".

وتولى مارتن يول تدريب الأهلي في عام 2016 وكانت آخر تجربة تدريبية له.

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وقاد المدرب البالغ من العمر 68 عاما، الأهلي وقتها للفوز ببطولة الدوري في موسم 2015-2016.

وخاض مارتن يول مع الأهلي 29 مباراة، حقق خلالها 18 مباراة وخسر 5 مرات وتعادل 6 مرات.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

الأهلي مارتن يول
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