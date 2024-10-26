تشكيل ريال مدريد - بلا مفاجآت.. رباعي وسط بقيادة بيلينجهام في الكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لخوض الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ويتواجد رودريجو جناح الملكي على مقاعد البدلاء، حيث فضل المدرب الإيطالي الدفع برباعي في الوسط، تحت الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وفقط هو وأتلتيكو مدريد (الرابع بـ 20 نقطة) بلا هزيمة حتى الآن في الدوري.

بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات وخسارة وحيدة.