تشكيل ريال مدريد - بلا مفاجآت.. رباعي وسط بقيادة بيلينجهام في الكلاسيكو

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة ريال مدريد ودورتموند

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لخوض الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ويتواجد رودريجو جناح الملكي على مقاعد البدلاء، حيث فضل المدرب الإيطالي الدفع برباعي في الوسط، تحت الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وفقط هو وأتلتيكو مدريد (الرابع بـ 20 نقطة) بلا هزيمة حتى الآن في الدوري.

بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات وخسارة وحيدة.

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