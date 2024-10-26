جوارديولا: سأتعلم من مدرب ساوثامبتون.. وكل عرضية لـ هالاند بمثابة ضربة جزاء

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه معجب بـ راسل مارتن مدرب ساوثامبتون وسيتعلم منه.

ويواصل مانشستر سيتي مطاردة منافسه ليفربول وحقق الفوز على منافسه ساوثامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لـ بي بي سي: "الطريقة التي لعب بها ساوثامبتون جيدة للغاية، في كرة القدم تستطيع الدفاع بالكرة وهذا ما فعلوه، ساوثامبتون من أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي وسأتعلم من مدربه راسل مارتن".

وأضاف "صنعنا الكثير من الفرص، لكن لسوء الحظ لم نسجل الهدف الثاني".

وأكمل "الأمر ليس سهلا بالنسبة لإيرلينج هالاند لأن كل عرضية بمثابة ركلة جزاء له بسبب الطريقة التي يسحبونه بها، صنعنا له الكثير من الفرص ولم نسجل الهدف الثاني".

وتابع "ماتيوس نونيس لم يشارك في مركزه الأساسي، لكنه صنع الهدف مرة أخرى ولعب بشكل جيد حقا".

وشدد "ماتيو كوفاسيتش لاعب رائع، نفتقد رودري كثيرا هذا الموسم لكن علينا مواصلة اللعب هكذا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعتقد أننا سنستعيد أي لاعب مصاب ضد توتنام، لكن سنرى ما سيحدث".

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، إذ سيلعب ليفربول صاحب المركز الثاني مباراته الأحد المقبل.

وتوقف ساوثامبتون عند النقطة الوحيدة التي يملكها مذيلا لجدول الترتيب.

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