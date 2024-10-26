كهربا يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد الاعتذار لـ كولر

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:11

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - كهربا

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كهربا اعتذر لـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عما بدر منه خلال بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ليوافق كولر على عودة كهربا للتدريبات من جديد.

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كما أعلن الأهلي بعدها موافقة محمد رمضان المدير الرياضي على عودة كهربا للتدريبات بعد الاعتذار بشكل رسمي.

وبدأ الأهلي اليوم السبت، الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتنينتال يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن الأهلي عودة كهربا إلى مصر بعد مباراة نصف نهائي السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الإمارات.

ووقع محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي غرامة مالية على كهربا وقدرها مليون جنيه.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

وانضم كهربا إلى صفوف الأهلي قادما من هاتاي سبور التركي في صيف 2022.

ولم يشارك كهربا في أي مباراة أساسيا هذا الموسم، وحل بدلا في مباراتي جور ماهيا الكيني في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

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