مؤتمر موتا: إنتر ونابولي مرشحان لحصد لقب الدوري الإيطالي.. وعلينا ترك الماضي خلفنا

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

تياجو موتا - يوفنتوس ضد كومو

أشاد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس بما يقدمه إنتر ورشحه رفقة نابولي للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على إنتر في ملعب جوسيبي مياتزا غدا الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال موتا في المؤتمر الصحفي قبل دربي إيطاليا: "أعرف أن التوقعات عالية للغاية خاصة مع فريق تاريخي مثلنا، بعدما تكبدنا الخسارة الأولى هذا الموسم".

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وأضاف "علينا فعل نفس الشيء كي نفوز ونتخطى الأمر، لا يوجد وقت للاحتفال، علينا ترك الماضي خلفنا، شتوتجارت من الماضي والآن علينا اللعب ضد إنتر".

وواصل "هذه المباراة تحمل أجواءً رائعة لتعيشها، سنذهب لنلعب بأسلوبنا، نحن متقنعون بأسلوبنا وأفكارنا، سنلعب ضد إنتر لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع عن عودته كمنافس لإنتر بعدما لعب بقميصه لموسمين قال: "لعبت لإنتر وبرشلونة وأتليتكو مدريد وجنوى وباريس سان جيرمان، حاولت فعل أشياء بطريقة صحيحة بدون إخفاء أي شيء، سواء كشخص أو محترف".

وأكمل "إنتر ونابولي المرشحين الأوفر حظا لحصد لقب الدوري الإيطالي، وغدا سنواجه إنتر بشجاعة والتزام".

وأردف "إنتر يلعب كرة جيدة للغاية ويشكلون خطورة على عدة أصعدة في الكرات المرتدة، يتحركون بسرعة، وعندما يهاجمون يكون عملهم الدفاعي جيدا لذلك علينا أن نكون أسرع وأكثر حذرا".

وأتم "من الممكن أن يبدأ ماتيا بيرين في حراسة المرمى غدا".

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ويأتي يوفنتوس ثالثا برصيد 16 نقطة.

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي تياجو موتا
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