هالاند يتخطى جيسوس.. مانشستر سيتي يطارد ليفربول بالفوز على ساوثامبتون

يواصل مانشستر سيتي مطاردة منافسه ليفربول وحقق الفوز على منافسه ساوثامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وتخطى هالاند، جابرييل جيسوس لاعب أرسنال الحالي ومانشستر سيتي السابق في بعض الأرقام منذ تواجده مع سيتي.

ووصل هالاند لهدفه رقم 74 في الدوري الإنجليزي ليتخطى جيسوس الذي سجل 73.

وتمكن هالاند من إحراز أهدافه في 75 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما حقق جيسوس ذلك في 218 مباراة لعبها.

وأحرز هالاند 11 هدفا في الدوري حتى الآن ويعتبر أكثر من مانشستر يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون وإبسويتش وساوثامبتون.

ويتساوى هالاند مع بورنموث وكريستال بالاس.

ولا يعرف مانشستر سيتي الهزيمة في 14 مباراة خلال الموسم الجاري، وكذلك لم يهزم في 51 مباراة متتالية على أرضه، ولم يخسر في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وحافظ إيدرسون على شباكه من استقبال هدف في 114 مباراة وتخطى شي جيفين.

واستطاع هالاند أن يسجل هدفه في الدقيقة الخامسة عن طريق هالاند مستغلا عرضية من ماتيوس نونيس ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ومع ذلك فقد أهدر هالاند كرة أمام المرمى بعدما سدد في الخارج في الدقيقة 52.

واستمر هالاند في إهدار السهلة إذ تألق حارس المرمى أمامه وتصدى لانفراد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، إذ سيلعب ليفربول صاحب المركز الثاني مباراته الأحد المقبل.

وتوقف ساوثامبتون عند النقطة الوحيدة التي يملكها مذيلا لجدول الترتيب.

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