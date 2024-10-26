مؤتمر إنزاجي: مواجهة يوفنتوس لن تحسم شيئا.. ولدينا بعض المشاكل القليلة

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر على أهمية مواجهة يوفنتوس وأبدى إعجابه بما يقدمه تياجو موتا مع البيانكونيري.

ويستعد إنتر لاستضافة يوفنتوس في دربي إيطاليا غدا الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي لدربي إيطاليا: "الكل يعرف أهمية المباراة وما تعنيه لنا وللجماهير ولأنفسنا، هذه مباراتنا التاسعة هذا الموسم، لن تحسم شيئا، لكنها تظل مهمة، فريقان جيدان يسيران في نفس الطريق".

وأَضاف "حققنا نتائج جيدة مؤخرا بـ 5 انتصارات متتالية، لدينا بعض المشاكل القليلة للأسف والتي تحد من أدائنا في المباريات حتى التوقف الدولي المقبل، لكن اللاعبين جاهزون، وغدا سنبدأ المباراة بأفضل تشكيل متاح".

وأكمل "أعتقد أن هناك الكثير من الفرق تنافس على اللقب، فرق عديدة دعمت صفوفها وقلصت الفجوة، والأمر سيعتمد على الكثير من الأِشياء".

وواصل "بعدما حققنا لقب الدوري ووصلنا لنهائي دوري الأبطال، ربما نفكر في أننا وصلنا لما نريده، لكننا نريد مواصلة التحسن وأن نصبح أكثر تنظيما وأفضل دائما".

وعن منافسه في الدربي، قال: "يوفنتوس خسر أول مباراة له منذ يومين، هم أفضل فريق في أوروبا من حيث الأهداف المستقبلة، فريق مميز مع مدرب ممتاز وأحبه كثيرا، جلبوا صفقات عديدة وأصبحوا منافسين هذا العام".

ويعد يوفنتوس الأقوى دفاعيا هذا الموسم باستقبال هدف وحيد.

وتابع "يوفنتوس غيّر أساليبه، أليجري كان لديه أفكاره وموتا لديه أفكار أخرى، مع أليجري كانت المنافسة قريبة والنهائيات صعبة، هو مدرب أقدره كثيرا وكذلك موتا".

وأتم "موتا مع بولونيا جعلنا نخوض مباريات صعبة، الآن هو مع يوفنتوس ويسير بشكل رائع في الدوري ودوري الأبطال".

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ويأتي يوفنتوس ثالثا برصيد 16 نقطة.