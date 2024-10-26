مدير بايرن ميونيخ يتحدث عن الانتقادات الموجهة لـ نوير

تحدث كريستوف فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن الانتقادات التي توجه إلى مانويل نوير حارس مرمى الفريق في المباريات السابقة.

وقال فروند لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نوير لا يزال رائعا، نحن سعداء جدا بحراسته مرمى الفريق، ستأتي مباريات والحديث عن نوير سيكون بشكل مختلف، أنا متأكد من ذلك، لأنه منحنا الانتصار في كثير من المباريات".

وبدأت تتعالى أصوات الانتقادات من الجماهير على أداء الحارس الألماني بسبب الأداء الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري.

وتسبب نوير في بعض الأهداف ضد فريقه وهذا ما جعل المشجعين ينتقدون ما يقدمه.

ولعب نوير خلال الموسم الحالي مع بايرن 10 مباريات في جميع البطولات وسكنت شباكه 12 هدفا.

بينما خرج 4 مرات فقط دون استقبال أي هدف للحارس البالغ من العمر 38 عاما.

وانضم نوير إلى النادي البافاري في صيف 2011 مقابل 30 مليون يورو قادما من شالكة.