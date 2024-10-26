تصفيات أمم إفريقيا - مساعدا البنزرتي يقودان تونس ضد مدغشقر وجامبيا

قرر اتحاد كرة القدم التونسي تولي الثنائي قيس اليعقوبي وعثمان النجار المهمة الفنية لمنتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" أن اتحاد الكرة التونسي قرر منح الثقة للثنائي لتولي تدريب منتخب تونس في مباراتي مدغشقر وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وسيقود الثنائي الذي كان يعمل كمساعد لفوزي البنزرتي مدرب المنتخب التونسي السابق، نسور قرطاج في التوقف الدولي المقبل.

وذلك لحين إتمام الاتفاق الرسمي مع سامي الطرابلسي الذي سيتولى تدريب منتخب تونس في المستقبل.

ويلعب منتخب تونس ضد مدغشقر يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم ضد جامبيا يوم 18 من الشهر ذاته.

ورحل فوزي البنزرتي عن تدريب منتخب تونس بعد 4 مباريات فقط.

وتوصل الاتحاد التونسي لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع سامي الطرابلسي لتولي تدريب منتخب تونس خلفا لفوزي البنزرتي.

وأوضحت التقارير أن الطرابلسي أعطى الموافقة وبالتالي حصول الاتفاق المبدئي بين الطرفين في انتظار الإعلان الرسمي.

الطرابلسي سبق له قيادة منتخب تونس بين عامي 2011-2013، كما تولى تدريب نادي السيلية القطري بين عامي 2013-2023.

البنزرتي صاحب الـ 74 عاما قاد الفريق في 4 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية قبل الرحيل عن تدريب تونس.

وخلال المباريات التي قادها البنزرتي حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وفي فترة التوقف الدولي الماضية لعب منتخب تونس مباراتين ضد جزر القمر، تعادل في واخدة وخسر الأخرى.

ويحتل منتخب تونس حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع كل من مدغشقر وجامبيا لتحديد المتأهلين لكأس أمم إفريقيا.