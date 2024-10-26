خالد جلال لـ في الجول: تطور الكرة الليبية سبب موافقتي على عرض التحدي

يثق خالد جلال في قدرته على النجاح مع نادي التحدي الليبي الذي تولى تدريبه مؤخرا.

وأعلن نادي التحدي الليبي تعيين خالد جلال مديرا فنيا لقيادة الفريق.

وقال جلال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "لدينا خطة للعمل، وسأعقد جلسة قريبا مع إدارة النادي من أجل تحديد شكل المرحلة القادمة".

وأضاف "كرة القدم الليبية تتطور بشكل ملحوظ، وسنعمل على تطوير الفريق وتحقيق أهدافه".

وسيخلف جلال التونسي إسكندر القصري الذي رحل لتدريب الترجي التونسي.

وسيتولى جلال تدريب التحدي الذي يلعب له أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي والمصري السابق.

وسبق أن تولى عماد النحاس تدريب التحدي في الموسم الماضي من الدوري الليبي.

ودرب جلال كل من الزمالك والبنك الأهلي والشعلة السعودي، وتوج بلقب كأس مصر مع الأبيض.

وأصبح جلال المصري الخامس في الدوري الليبي بالموسم الجديد بعد محمود علاء الذي انضم للسويحلي وأحمد ياسر لاعب التحدي ومحمد بازوكا مدافع المجد.، بالإضافة إلى طارق العشري الذي يتولى تدريب النصر.

واحتل التحدي المركز السادس في المجموعة الأولى من الموسم الماضي للدوري الليبي.

وحقق التحدي لقب الدوري الليبي في 3 مناسبات آخرها موسم 1996-97.

وسيبدأ الدوري الليبي يوم 25 نوفمبر المقبل بمشاركة 35 فريقا مقسمة على مجموعتين الأولى تضم 17 فريقا والثانية تضم 18.

وسيتواجد التحدي في المجموعة الأولى.