ميركاتو في الجول - 32 لاعبا من الدرجة الثانية للدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 16:10

كتب : رضا السنباطي

صفقات الدوري المصري

أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد 12 ناد يستعد للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري 32 صفقة من أندية تواجدت بالدرجة الثانية في الموسم المنصرم.

وياتي مودرن سبورت في صدارة تلك الأندية بعدما عقد 6 صفقات من الدرجة الثانية.

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FilGoal.com يستعرض جميع انتقالات اللاعبين من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مودرن سبورت.. 6 صفقات

ضياء السيد من المنصورة

محمد صبري من بروكسي

كريم عماد من حرس الحدود

نادر هشام من وادي دجلة

محمد مسعد من منتخب السويس

طارق محمد من سبورتنج

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غزل المحلة.. 5 صفقات

محمد أسامة من لافيينا

أحمد النفراوي من بتروجت

حازم أبو سنة من لافيينا

أحمد يحيى من مصر المقاصة

محمد أشرف من لافيينا.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

الاتحاد السكندري.. 3 صفقات

عمرو جمعة من راية

أحمد أيمن من النجوم

إسلام سمير من حرس الحدود.

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

الجونة.. 3 صفقات

محمد علاء من القناة

حسن ياسين من الإنتاج الحربي

عمرو شعبان من غزل المحلة

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

سيراميكا كليوباترا.. 3 صفقات

محمود الزيني من ديروط

يوسف عفيفي من ديروط

محمد الدياسطي من ديروط

سيراميكا يعلن التعاقد مع أيمن موكا ومحمود الزيني ويوسف عفيفي - اليوم السابع

إنبي.. 3 صفقات

أحمد عاطف من غزل المحلة

عبد المنال مندثر من بايونيرز

حمزة حافظ من بايونيرز

سموحة.. صفقتين

أدهم أحمد من بروكسي

محمد سعيد جهينة من القزازين

سموحة يخطف لاعب بروكسي لمدة 3 مواسم

البنك الأهلي.. صفقتين

خالد عبد الشافي من لافيينا

مصطفى عبد الرحيم من الإنتاج الحربي

رسمياً.. البنك الأهلى يضم مصطفى عبد الرحيم لمدة 4 مواسم - اليوم السابع

بتروجت.. صفقتين

أحمد فاروق من ديروط

الفلسطيني بدر موسى من الإنتاج الحربي

لا يتوفر وصف.

حرس الحدود.. صفقة واحدة

أيمن رجب حارس مرمى سبورتنج

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏لحية‏، و‏أشخاص يبتسمون‏‏‏ و‏نص‏‏

زد.. صفقة واحدة

سامح إبراهيم من بتروجت

طلائع الجيش.. صفقة واحدة

حامد الجابري من حرس الحدود

حامد الجابري أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي - دار الهلال

الدوري المصري الدرجة الثانية
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