منتخب مصر يخسر من المغرب وينهي كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في المركز الرابع
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 15:50
كتب : FilGoal
حصل منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.
وخسرت مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من المغرب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوطين الثاني والثالث تمكن منتخب المغرب من قلب النتيجة لصالحه بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.
وقلص حسام باولو الفارق لمصر قبل دقائق على نهاية المباراة ولكن لم تنجح مساعي الفراعنة في إدراك التعادل.
مصر كانت قد فازت على المغرب في دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدفين للتأهل كمتصدر.
وكان منتخب مصر قد وصل إلى المباراة النهائية بالنسخة الماضية ولكنه خسر من السنغال بركلات الترجيح.
وتقام حاليا المباراة النهائية بين موريتانيا والسنغال.
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