خبر في الجول - ملعب طنطا ينهي أزمة بلدية المحلة في دوري المحترفين

أنهى ملعب نادي طنطا أزمة فريق بلدية المحلة بشان استضافة مبارياته في دوري المحترفين.

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة بترول أسيوط ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ملعب نادي طنطا سيستضيف مباراة بلدية المحلة وبترول أسيوط.

وينتظر بلدية المحلة وصول لجنة من اتحاد الكرة لمعاينة ملعبة ومخاطبة الجهات الأمنية للعودة لخوض المباريات على ملعب النادي.

وكانت مباراة بلدية المحلة مع سبورتنج في الجولة الثانية قد تأجلت بسبب عدم الحصول على موافقة على خوض المباريات على ملعب البلدية وتأخر توفير ملعب بديل.

ويقود إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق تدريب نادي بلدية المحلة.

وخاض بلدية المحلة مباراتين هذا الموسم بدوري المحترفين وحقق ثلاث نقاط بعد الانتصار على الداخلية بهدف دون رد والهزيمة من نادي وي بهدفين دون رد.

يذكر أن أندية بلدية المحلة والمقاولون العرب والداخلية هبطت إلى دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

فيما صعدت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.