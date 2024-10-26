خبر في الجول - ملعب طنطا ينهي أزمة بلدية المحلة في دوري المحترفين

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 15:15

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة

أنهى ملعب نادي طنطا أزمة فريق بلدية المحلة بشان استضافة مبارياته في دوري المحترفين.

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة بترول أسيوط ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ملعب نادي طنطا سيستضيف مباراة بلدية المحلة وبترول أسيوط.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تحسن حالة خالد عبد الفتاح.. واختبار طبي لـ ربيعة الأهلي يحدد موعد ترشح وانتخاب نائب الرئيس الشحات: التتويج بالسوبر جاء في وقت مثالي.. ومواجهة العين لها أهمية خاصة خبر في الجول - فحص طبي يحدد موقف عطية الله من مواجهة العين الإماراتي

وينتظر بلدية المحلة وصول لجنة من اتحاد الكرة لمعاينة ملعبة ومخاطبة الجهات الأمنية للعودة لخوض المباريات على ملعب النادي.

وكانت مباراة بلدية المحلة مع سبورتنج في الجولة الثانية قد تأجلت بسبب عدم الحصول على موافقة على خوض المباريات على ملعب البلدية وتأخر توفير ملعب بديل.

ويقود إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق تدريب نادي بلدية المحلة.

وخاض بلدية المحلة مباراتين هذا الموسم بدوري المحترفين وحقق ثلاث نقاط بعد الانتصار على الداخلية بهدف دون رد والهزيمة من نادي وي بهدفين دون رد.

يذكر أن أندية بلدية المحلة والمقاولون العرب والداخلية هبطت إلى دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

فيما صعدت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

دوري المحترفين بلدية المحلة
نرشح لكم
ميركاتو في الجول - 32 لاعبا من الدرجة الثانية للدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية خبر في الجول - تحسن حالة خالد عبد الفتاح.. واختبار طبي لـ ربيعة الأهلي يحدد موعد ترشح وانتخاب نائب الرئيس الشحات: التتويج بالسوبر جاء في وقت مثالي.. ومواجهة العين لها أهمية خاصة رسالة من محمد طارق: ليس لدي مشكلة في فسخ تعاقدي.. وأنتم غير مسؤولين خبر في الجول - فحص طبي يحدد موقف عطية الله من مواجهة العين الإماراتي "من ربوع الصحراء الشاسعة إلى ملاعب مصر".. الكشف عن قميص الأهلي الثالث لموسم 2024/2025 برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود
أخر الأخبار
مدير بايرن ميونيخ يتحدث عن الانتقادات الموجهة لـ نوير 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - مساعدا البنزرتي يقودان تونس ضد مدغشقر وجامبيا 15 دقيقة | الوطن العربي
خالد جلال لـ في الجول: تطور الكرة الليبية سبب موافقتي على عرض التحدي ساعة | المحترفون
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامسة على التوالي.. السنغال تتوج بكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز كبير على موريتانيا ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يمنح نيجيريا نقاط مباراة ليبيا.. وغرامة مالية ساعة | الكرة الإفريقية
ميركاتو في الجول - 32 لاعبا من الدرجة الثانية للدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي - فودين ونونيس أساسيان ضد ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة