سبورت: برشلونة قد يترك فاتي يرحل في يناير

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

وفقا لسبورت فإن خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع خوان لابورتا وديكو من أجل مناقشة إمكانية رحيله.

هانسي فليك مدرب الفريق يريد الاحتفاظ باللاعب وإعطائه الفرصة ولكنه لن يمانع في رحيله بشهر يناير إذا كانت تلك هي رغبته.

وشارك فاتي في 132 دقيقة فقط منذ بداية الموسم مع برشلونة كأقل لاعب في خط الهجوم حتى أقل من الشاب باو فيكتور الصاعد حديثا من الفريق الثاني.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

وينتهي تعاقد فاتي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 21 عاما في 117 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.