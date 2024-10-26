خبر في الجول - تحسن حالة خالد عبد الفتاح.. واختبار طبي لـ ربيعة

تحسنت حالة خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي الطبية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وغاب عبد الفتاح عن مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تعافي خالد عبد الفتاح من الإصابة شهدت تطورا ملحوظا ، وبات قريبا من التواجد ضمن قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي.

فيما يخضع رامي ربيعة لاختبار طبي بعد شكواه خلال مواجهة الزمالك بنهائي السوبر وعدم استكماله المباراة.

وفاز الأهلي باللقب رقم 15 للسوبر المصري والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة العين في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الثلاثاء المقبل لحسم لقب بطل قارتي آسيا وإفريقيا في المرحلة الأولى من البطولة.

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بمباراة تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بعد، فيما حسم باتشوكا المكسيكي لقب قارة أمريكا الشمالية.

وستقام تلك المباراة التي تحمل اسم دربي أمريكا، كما أعلن فيفا من قبل في قطر.

وستُلعب على استاد 974 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائزة من مباراة الأهلي والعين في نصف النهائي في قطر أيضا، وستعرف باسم كأس التحدي.

وستقام على نفس الملعب يوم 14 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة المواجهة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل لحسم البطولة أمام ريال مدريد بطل أوروبا.