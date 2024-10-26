الإصابة تحرم لايبزج من تشافي سيمونز

سيفقد نادي لايبزج الألماني خدمات صانع ألعابه الهولندي تشافي سيمونز لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

تشافي سيمونز النادي : لايبزج لايبزج

وتعرض سيمونز للإصابة خلال مواجهة لايبزج أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن لايبزج عبر موقعه الرسمي إصابة سيمونز في الكاحل وغيابه لعدة أسابيع.

وخسر لايبزج أمام ليفربول بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الوحيد المباراة الوحيد داروين نونيز بعد متابعة لرأسية محمد صلاح الذي شارك 63 دقيقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع أستون فيلا في صدارة دوري المجموعات لدوري الأبطال، ولكن فيلا يتقدم بفارق الأهداف.

وبقي لايبزج في المركز الـ32 بدون رصيد بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام أتليتكو مدريد، ويوفنتوس، قبل خسارة اليوم أمام ليفربول.

صلاح شارك في مباراته رقم 69 في دوري الأبطال مع ليفربول، ليتقدم إلى المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي النادي مشاركة في البطولة على مر العصور خلف جيمي كاراجر الذي لعب 91 مباراة بقميص الريدز، وستيفن جيرارد الذي ظهر في 87 مباراة بدوري الأبطال.

وصنع صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف وصناعة 7 مثلهم.

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