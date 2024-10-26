قائمة برشلونة - القوة الضاربة حاضرة لمواجة ريال مدريد

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

احتفال هدف رافينيا - برشلونة ضد بايرن ميونيخ

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه ريال مدريد مساء اليوم السبت.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة تواجد جميع لاعبي الفريق باستثناء مارك أندري تير شتيجن ورونالد أراوخو المصابان.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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