الأهلي يحدد موعد ترشح وانتخاب نائب الرئيس

أعلن النادي الأهلي موعد فتح باب الترشح والانتخاب على مقعد نائب رئيس النادي للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

ويأتي انتخاب نائب الرئيس خلفا للراحل العامري فاروق، على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس النادي اعتبارا من غدا الأحد الموافق 27 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية.

كما وجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب،الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الخميس الموافق 28/11/2024 "اجتماع أول".

ويوم الجمعة الموافق 29/11/2024 "اجتماع آخر"، وذلك بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

4-انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

• سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/10/2024 ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم السبت الموافق 2/11/2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ولمدة ثماني ساعات يوميًّا، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساءً.

• تقدم طلبات الترشيح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة، طبقًا لشروط الترشيح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8-النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

9-اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.

10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.

11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.

12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.

13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.