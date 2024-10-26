الشرق الأوسط: مدرب الهلال السابق ينافس رينار على تدريب منتخب السعودية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 12:15

كتب : FilGoal

رازفان لوتشيسكو - دوري أبطال آسيا

دخل مدرب روماني ضمن خيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وأنهى الاتحاد السعودي تعاقده مع الإيطالي روبرتو مانشيني بعد تراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الرومان رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال السابق دخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب السعودية.

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وأوضحت التقارير أن لوتشيسكو يعد مرشحا بديلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي هيرفي رينار.

ويعد رينار الاسم الأوفر حظا لخلافة مانشيني في تدريب المنتخب السعودي.

كما ربطت تقارير برازيلية، تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق بخلافة مانشيني.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد السعودي الجدل حول مدربه الجديد خلال الأيام المقبلة.

لوتشيسكو سبق له تدريب الهلال بين عامي 2019 و2021 ويتولى تدريب باوك اليوناني منذ ذلك الحين.

المدرب صاحب الـ (54 عاما) قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2019، والدوري السعودي 2020، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين 2020.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

منتخب السعودية هيرفي رينارد رازفان لوشيسكو
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