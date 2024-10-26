الشحات: التتويج بالسوبر جاء في وقت مثالي.. ومواجهة العين لها أهمية خاصة

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، كما تحدث عن مواجهة العين الإماراتي المرتقبة.

وشارك الشحات في تتويج الأهلي باللقب رقم 15 للسوبر المصري والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك: "الفوز بالسوبر المصري جاء في وقت مثالي خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي امام المنافس ذاته".

وأضاف "الزمالك فريق قوي ولديه جمهور كبير والمباراة كانت مثيرة للغاية".

"كان لدينا اصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جمهور الأهلي وتعيوضه عن خسارة السوبر".

"لدينا مباراة قوية أمام العين، وهذا الفريق له مكانة خاصة لدي بعدما لعبت ضمن صفوفه فترة جيدة للغاية، لكن أتمنى بالطبع تحقيق الفوز للنادي الأهلي".

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الثلاثاء المقبل لحسم لقب بطل قارتي آسيا وإفريقيا في المرحلة الأولى من البطولة.

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بمباراة تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بعد، فيما حسم باتشوكا المكسيكي لقب قارة أمريكا الشمالية.

وستقام تلك المباراة التي تحمل اسم دربي أمريكا، كما أعلن فيفا من قبل في قطر.

وستُلعب على استاد 974 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائزة من مباراة الأهلي والعين في نصف النهائي في قطر أيضا، وستعرف باسم كأس التحدي.

وستقام على نفس الملعب يوم 14 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة المواجهة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل لحسم البطولة أمام ريال مدريد بطل أوروبا.