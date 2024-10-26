رسالة من محمد طارق: ليس لدي مشكلة في فسخ تعاقدي.. وأنتم غير مسؤولين

أرسل محمد طارق لاعب الزمالك السابق رسالة إلى جماهير الفريق.

محمد طارق النادي : الزمالك الزمالك

وكان طارق قد قضى الموسم الماضي معارا للمصري من الزمالك في فترة إعارة كان من المفترض أن تستمر حتى لمدة موسمين ولكنه فسخ التعاقد بالتراضي عقب نهاية الأولمبياد.

وكتب طارق عبر حسابه على إنستاجرام: "بعد إغلاق القيد أريد أن أقول، لا تنخدعوا في الناس، لم أكن أحتاج أي شيء سوى بعض الاحترام والاحترافية في التعامل ولكن هذا لم يحدث واليوم سأظل بدون فريق لمدة شهرين تقريبا".

"ولكن فلنعكس الوضع إذا رحلت عن النادي وهو يحتاجني وذهبت إلى آخر من أجل المال حينها تقلب الجماهير العالم، ولكن عندما يكون النادي الذي تربيت بداخله وحققت معه الألقاب وكنت جزء ولو حتى صغير منه وأعود من الأولمبياد من أجل العودة للتدريبات وأتحدث مع المسؤولين ولا أتلقى أي رد لمدة شهرين ولا يتواصل معي".

"على فكرة ليس لدي مشكلة في فسخ تعاقدي، هذه هي كرة القدم والاحتراف ولكن أنتم لا ترتقون لتكونوا مسؤولين في نادي كبير ولا تعرفوا معنى احترام الصغير قبل الكبير عكس أي نادي آخر".

"لكن أود أن أشكر الجماهير واللاعبين على كل يوم قضيته داخل النادي، أحبكم جدا وأشكركم على كل شيء حلو عشته والبطولات التي حققناها سويا وآسف إذا قصرت في يوم من الأيام".

وشارك طارق في حصول مصر على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.